En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

Mevduat yatırımı, getirisiyle yatırımcılar için önem teşkil ediyor. 50 bin lirası olan yatırımcı, hangi bankadan ne kadar mevduat getirisi sağlayabilir? 50.000 TL'nin aylık kazancı ne kadar? Banka banka listeledik. İşte detaylar...
Bankaların müşteri çekebilmek adına mevduat getirisindeki kampanyaları devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla 50 bin liralık bir yatırım yapan yatırımcı aylık (32 günlük) yaklaşık 2.000 civarı mevduat kazancı elde edebiliyor. Peki hangi banka ne kadar mevduat kazancı sağlıyor?
Kar payı oranı: yüzde 53
Net kazanç: 1,975 TL
Vade sonu tutar: 51,975 TL
Kar payı oranı: yüzde 50
Net kazanç: 1,863 TL
Vade sonu tutar: 51,863 TL
Kar payı oranı: yüzde 49,5
Net kazanç: 1,457,51 TL
Vade sonu tutar: 51,475 TL
Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 1,825,75 TL
Vade sonu tutar: 51,825 TL
Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 730 TL
Vade sonu tutar: 50,730 TL
Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 1,858,42 TL
Vade sonu tutar: 51,858 TL
Kar payı oranı: yüzde 47
Net kazanç: 1,751,23 TL
Vade sonu tutar: 51,751 TL
Kar payı oranı: yüzde 46,86
Net kazanç: 1,775,87 TL
Vade sonu tutar: 51,775 TL
Kar payı oranı: yüzde 42
Net kazanç: 1,564,93 TL
Vade sonu tutar: 51,564 TL
Kar payı oranı: yüzde 35
Net kazanç: 1,304,11 TL
Vade sonu tutar: 51,304 TL