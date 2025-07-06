En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

Mevduat yatırımı, getirisiyle yatırımcılar için önem teşkil ediyor. 50 bin lirası olan yatırımcı, hangi bankadan ne kadar mevduat getirisi sağlayabilir? 50.000 TL'nin aylık kazancı ne kadar? Banka banka listeledik. İşte detaylar...