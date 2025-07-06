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 | Bengü Sarıkuş

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

Mevduat yatırımı, getirisiyle yatırımcılar için önem teşkil ediyor. 50 bin lirası olan yatırımcı, hangi bankadan ne kadar mevduat getirisi sağlayabilir? 50.000 TL'nin aylık kazancı ne kadar? Banka banka listeledik. İşte detaylar...

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En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 12:16

Bankaların müşteri çekebilmek adına getirisindeki kampanyaları devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla 50 bin liralık bir yapan yatırımcı aylık (32 günlük) yaklaşık 2.000 civarı mevduat kazancı elde edebiliyor. Peki sağlıyor?

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

TÜRKİYE FİNANS

Kar payı oranı: yüzde 53
Net : 1,975 TL
Vade sonu tutar: 51,975 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

TEB

Kar payı oranı: yüzde 50
Net kazanç: 1,863 TL
Vade sonu tutar: 51,863 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

QNB

Kar payı oranı: yüzde 49,5
Net kazanç: 1,457,51 TL
Vade sonu tutar: 51,475 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

DENİZBANK

Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 1,825,75 TL
Vade sonu tutar: 51,825 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

HSBC

Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 730 TL
Vade sonu tutar: 50,730 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

YAPI KREDİ

Kar payı oranı: yüzde 49
Net kazanç: 1,858,42 TL
Vade sonu tutar: 51,858 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

GARANTİ BBVA

Kar payı oranı: yüzde 47
Net kazanç: 1,751,23 TL
Vade sonu tutar: 51,751 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

HAYAT FİNANS

Kar payı oranı: yüzde 46,86
Net kazanç: 1,775,87 TL
Vade sonu tutar: 51,775 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

ZİRAAT BANKASI

Kar payı oranı: yüzde 42
Net kazanç: 1,564,93 TL
Vade sonu tutar: 51,564 TL

En yüksek kazanç hangi bankada? Mevduat yarışı kızıştı!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kar payı oranı: yüzde 35
Net kazanç: 1,304,11 TL
Vade sonu tutar: 51,304 TL

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