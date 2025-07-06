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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanan emekli maaş zamları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte statülere göre değişen emekli maaşı ödemelerinin tarihleri...

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 10:33

Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarının hesaplanmasının ardından, zamlı maaşların yatacağı tarih, merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu. Emekli maaşında zam oranı TBMM'den geçtikten sonra farkları hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları ise bilindiği üzere tahsis numarasına göre yatırılıyor. Peki hangi maaş ne zaman yatırılacak?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşlar, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

ZAM FARKI KİME NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli maaşında zam oranı, TBMM'den geçtikten sonra maaş farkı yatırılacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibi olacak:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı maaş ödeme tarihleri

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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