Dünya
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Her yıl 250 gün çalışılamayabilir! Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı

Aşırı sıcak hava dalgaları, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın geçim kaynaklarını ve sağlığını tehdit ediyor. WMO ve FAO’nun ortak raporuna göre, son 50 yılda sıcak hava olaylarının sıklığı ve süresi ciddi biçimde yükselişe geçti.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 18:37

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı sıcak hava olaylarının gelebileceği boyuta dair Birleşmiş Milletler Gıda ve Örgütü (FAO) ile ortak hazırladıkları " ve Tarım" başlıklı raporda küresel tehlikeye dikkat çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan bir raporda, aşırı sıcak hava olaylarının küresel çapta 1 milyardan fazla kişinin geçim kaynaklarını, sağlığını ve iş verimliliğini tehdit ettiği belirtildi.
Aşırı sıcakların sıklığı, yoğunluğu ve süresi son 50 yıldır keskin bir şekilde artış göstermiştir.
Güney Asya, tropikal Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250'ye kadar çıkabilir.
Aşırı sıcaklar sadece doğrudan etkilerle sınırlı kalmayıp, su kıtlığı, ani kuraklıklar ve orman yangınları gibi olaylarda da öne çıkmaktadır.
Raporda, yeni iklim gerçekliğine uyum için seçici yetiştirme, ürün seçimi, ekim zaman aralıklarının ayarlanması ve tarımsal faaliyetleri koruyacak yönetim uygulamalarının değiştirilmesi gibi yenilikçilikler gerektiği vurgulanmıştır.
Çiftçilerin aşırı sıcağa karşı mücadelesinde erken uyarı sistemlerinin önemli bir araç olduğu ve tarımın geleceğini korumak için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Aşırı sıcakların, bir milyardan fazla insanın geçim kaynaklarını, sağlığını ve iş verimliliğini tehdit ettiği belirtilen raporda, tarım işçileri ile tarım ve gıda sistemlerinin sıcaklardan en çok etkilenenler arasında olduğu ifade edildi.

KÜRESEL OKYANUSUN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI ISI DALGASI YAŞADI

Aşırı sıcaklarla ilgili hava olaylarının sıklığının yoğunluğu ve süresinin son 50 yıldır keskin bir şekilde arttığına işaret edilen raporda, "(Aşırı sıcaklar nedeniyle) Tarım-gıda sistemleri ve ekosistemleri için risklerin gelecekte daha da artması bekleniyor." denildi.

Geçen yıl küresel okyanusun yüzde 90'ından fazlasının en az bir kere ısı dalgası yaşadığı hatırlatılan raporda, sıcaklık 30 derecenin üstünde olduğunda önemli tarım ürünlerinde verimin düşmeye başladığı kaydedildi.

ÇALIŞILAMAYACAK GÜN SAYISI 250'YE ÇIKABİLİR

Raporda, aşırı sıcaklığın tarım işçilerini de olumsuz etkilediği hatırlatılarak, "Güney Asya'nın büyük bir bölümü, tropikal Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250'ye kadar çıkabilir." ifadesi kullanıldı.

Aşırı sıcaklık tehlikesinin sadece doğrudan etkilerinin olmadığı kaydedilen raporda, bunun aynı zamanda su kıtlığı, ani kuraklıklar ve orman yangınları gibi olaylarda da öne çıktığı belirtildi.

Raporda, yeni iklim gerçekliğine uyarlanmış seçici yetiştirme ve ürün seçimi gibi önlemlerin uygulanması, ekim zaman aralıklarının ayarlanması ve tarımsal faaliyetleri aşırı sıcaklığın etkilerinden koruyabilecek yönetim uygulamalarının değiştirilmesi gibi yenilikçiliğin gerekli olduğu çağrısı yapıldı.

Erken uyarı sistemlerinin çiftçilerin aşırı sıcağa karşı mücadelelerinde önemli bir araç olduğuna değinilen raporda, tarımın geleceğini korumak ve küresel gıda güvenliğini sağlamadaki risk paylaşımı için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğuna değinildi.

ERKEN UYARILAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, "Bu çalışma, aşırı sıcaklığın, ekinler, hayvancılık, balıkçılık ve ormanlar ile bunlara bağlı topluluklar ve ekonomiler üzerinde artan bir baskı oluşturan önemli bir risk çarpanı olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise aşırı sıcaklığın, tarım-gıda sistemlerinin faaliyet gösterdiği koşulları giderek daha fazla belirlediğini belirtti.

Saulo, "Erken uyarılar ve mevsimsel tahminler gibi iklim hizmetleri, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olmak için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Asıl yağış hafta sonu
