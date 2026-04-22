 Özge Sönmez

Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Asıl yağış hafta sonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. 6 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, sağanak ve soğuk havanın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklık 5 derece birden düşecek, birçok kentte kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. İşte 22 Nisan Çarşamba güncel hava durumu...

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 08:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün kuvvetli sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların da düşeceği bildirilirken, yağışların pazar günü iyiden iyiye kuvvetleneceği belirtildi. Cumartesi günü neredeyse tüm yurtta güneş yüzünü gösterse de pazar günü birçok kent sağanak yağışa teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba günü için kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü beklendiğini duyurdu.
Bugün 6 il (Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova) için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde düşecek, doğu kesimlerinde ise artacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan yapılan değerlendirmede bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova'da sağanak yağış kuvvetlenecek.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

22 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (Min°C, Max°C)Hava Durumu
MARMARAİstanbul°C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (öğleden sonra yer yer kuvvetli)
Çanakkale°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARMARASakarya°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEA.Karahisar°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZAdana°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUAnkara°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZDüzce°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Amasya°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZRize°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUErzurum°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
Kars°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
Malatya°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
Van°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUSiirt°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞanlıurfa°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Altın yükselişe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 22 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı
Canvermezler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii'nin yeni dizisi Cansever ekranlara bomba gibi geliyor
