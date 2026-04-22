Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Asıl yağış hafta sonu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün kuvvetli sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların da düşeceği bildirilirken, yağışların pazar günü iyiden iyiye kuvvetleneceği belirtildi. Cumartesi günü neredeyse tüm yurtta güneş yüzünü gösterse de pazar günü birçok kent sağanak yağışa teslim olacak.
Öte yandan yapılan değerlendirmede bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova'da sağanak yağış kuvvetlenecek.
Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (Min°C, Max°C)
|Hava Durumu
|MARMARA
|İstanbul
|°C, °C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (öğleden sonra yer yer kuvvetli)
|Çanakkale
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Edirne
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kırklareli
|°C, 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARMARA
|Sakarya
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|A.Karahisar
|°C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Denizli
|°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İzmir
|°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Manisa
|°C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Adana
|°C, 23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çankırı
|°C, 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Eskişehir
|°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Konya
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bolu
|°C, 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Kastamonu
|°C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Zonguldak
|°C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Amasya
|°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Rize
|°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|°C, 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Trabzon
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|°C, 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|°C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Gaziantep
|°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Siirt
|°C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|°C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
