Herkes kendini korusun! 6’ncı kez Ebola salgını ilan edildi: Çok sayıda ölü ve vaka var!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 6’ncı kez Ebola salgını ilan edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar Ebola nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişide ise virüsün tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, son vakanın Kasai eyaletinde tespit edildiğini aktardı.





Bakanlık, son salgına ilişkin ilk vakanın geçtiğimiz ay yüksek ateş ve kusma gibi semptomlarla hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki hamile bir kadında tespit edildiği belirtti.

