28°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan

Ülkenin en temiz şehri deniyordu! Yenidoğan bebek ünitesinde fare skandalı

Hindistan'ın en temiz şehri olarak bilinen Indore'deki bir hastanede yenidoğan bebek ünitesinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Farelerin kol gezdiği ünitede daha önceki bebek ölümlerinin sebebinin de fare ısırıkları olduğu iddia edildi.

'ın eyaletinde bulunan Indore şehri, 8 yıldır 'ülkenin en temiz şehri' unvanını alan bir yerdi. Bu şehirde bulunan bir hastanede ise fare skandalı patlak verdi. Üstelik yenidoğan bebek ölümlerinin ardındaki sebebin de fare ısırıkları olduğu iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler, dehşete düşürdü.

Eyaletin en büyük hastanesinde bazı bebekler, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Fakat son günlerde ölümler arttı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise farelerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yataklar arasında dolaştığı, kabloların ve tıbbi cihazların üzerinden geçtiği görüldü.

Ülkenin en temiz şehri deniyordu! Yenidoğan bebek ünitesinde fare skandalı

BAŞHEKİM FARE GERÇEĞİNİ İTİRAF ETTİ

The New Indian Express'in haberine göre, Başhekim Dr. Ashok Yadav, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise başında ve omzunda fare ısırıkları tespit edildiğini açıkladı. Ancak yetkililer, bebeklerin ölüm nedeninin doğrudan fare ısırıkları değil, doğumsal anomaliler olduğunu savundu.

Hastane Müdür Yardımcısı Dr. Jitendra Verma, ölen bebeklerden birinin doğuştan çok sayıda sağlık sorunu olduğunu ve daha önce ameliyat geçirdiğini söyleyerek “Bebek sepsis geçirdiği için durumu çok kritikti. Tüm çabalara rağmen kaybettik” dedi.

Ülkenin en temiz şehri deniyordu! Yenidoğan bebek ünitesinde fare skandalı

ÖNLEM ÖLÜMLERDEN SONRA GELDİ

Skandalın ardından iki hemşire görevden uzaklaştırıldı, bir hemşire amiri görevden alındı. Pediatrik cerrahi bölümü sorumlusuna ve görevli hemşireye uyarı yazısı gönderildi.

Yetkililer, pencerelere demir ağlar takılacağını ve hasta yakınlarının içeriye yiyecek sokmasının yasaklanacağını belirtti.

Olay ülke genelinde infiale neden oldu.

