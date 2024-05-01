Herzog'dan pişkin sözler: UCM'yi eleştirdi, İsrail için "barışsever" dedi

01 May 2024 10:51 - Güncelleme : 01 May 2024 11:01

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ı, rehineleri serbest bırakacak ve ateşkes sağlayacak bir anlaşma teklifini kabul etmeye çağıran bir dizi toplantıya başladı. Bu hafta başında Riyad ve Amman'a yaptığı ziyaretlerin ardından Blinken, geniş kapsamlı Orta Doğu turunun son durağı için İsrail'e gitti. Blinken burada İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile görüştü

Toplantı sonrsı açıklamalarda bulunan Herzog, Tel Aviv'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen insanlık suçlarına yönelik İsrail aleyhinde başlattığı "soykırım" soruşturmasına ilişkin konuştu.

DESTEK İSTEDİ

İsrail'in müttefikleri ve dostlarının UCM'deki soruşturmayı İsrail'e karşı kullanma çabalarını' reddetmeleri gerektiğini savunan Herzog uluslararası destek istedi. Herzog, UCM'nin İsrailli liderler hakkında haberlere konu olan soruşturmasını, "Tüm demokrasiler, özgür ve barışsever uluslar için açık ve mevcut bir tehlike' olarak nitelendirdi.

Bu aradea Blinken'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı yedinci ziyaret öncesi ve esnasında İsrailli rehine yakınları protesto gösterisi düzenledi. Gazze'de esir tutulan İsraillilerin resimlerini taşıyan protestocular, rehinlerin serbest bırakılmasını istedi.