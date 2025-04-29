Heykel zannettiği timsahın saldırısına uğradı! Korkunç anlar kameraya böyle yansıdı

Filipinler'in güneyindeki bir hayvanat bahçesi ziyareti sırasında timsahı heykel zanneden turist korkunç bir saldırıya uğradı. Timsah, adamın bacağına yapıştı ve ölüm taklalarıyla onu sakatlamaya çalıştı.

Filipinler'deki bir hayvanat bahçesinde 29 yaşındaki turist, 4,5 metrelik timsahı heykel zannetti ve zincirli çitleri aşarak fotoğraf çekilmek istedi. Heykel zannettiği timsahın üzerine oturan turist, vahşi hayvanın bir anda dönüp bacağını ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlara şahit olanlar turistin oradan ayrılması için bağırsa da bu hemen mümkün olmadı.

ÖLÜM TAKLALARIYLA SAKATLAMAYA ÇALIŞTI

Timsah, adamın bacağını tutup ısırdıktan sonra birkaç kez ters dönerek adamı ölüm taklasıyla sakatlamaya çalıştı.

Uzmanlar timsahların avlarını parçalamak için bu vahşi yöntemi kullandıklarını söyledi.

TİMSAH KAFASINI ÇARPTIĞI İÇİN ŞANSLIYDI

Turistin yaklaşık 30 dakika boyunca timsahın yanında mahsur kaldığı, vahşi hayvanın bakıcısının kendi hayatını riske atarak içeri girip turisti kurtardığı belirtildi.

Dailymail'in haberine göre bakıcı, timsahın kafasını kayaya çarptığını bu yüzden turisti tutuşunu biraz gevşettiğini söyledi. Timsahın yanından kurtarılan turist, sağlık görevlileri tarafından acilen tedaviye alındı.

HEYKEL ZANNETTİ ÇİTİ AŞTI

Bu tür davranışların çok tehlikeli olduğunu söyleyen polis Joel Sajolga, turistin timsahı heykel zannettiğini, birçok hayvan bakıcısı olmasına rağmen çiti aşıp içeri girdiğini ve timsahın saldırısına uğradığını söyledi.

Yaşananlara şahit olan Canete Jie ise ''Neden böyle aptalca bir şey yaptığını bilmiyorum ama adamın hayatta olmasına ve timsahın onu serbest bırakmasına sevindim. Bacağı kopmamıştı ama kolunda ve uyluk kemiğinde yaralar vardı.'' dedi.

Hayvanat bahçesi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.