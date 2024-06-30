Hindistan da Gazze'deki soykırımın ortağı çıktı! İsrail ordusuna roket gönderdikleri belgelendi

30 Haziran 2024 08:41 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 08:42

İsrail Refah'a saldırdı: 13 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail Refah'a saldırdı: 13 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail soykırımı sürüyor! Gazze'de evi bombaladılar: 2'si çocuk çok sayıda ölü var

İsrail soykırımı sürüyor! Gazze'de evi bombaladılar: 2'si çocuk çok sayıda ölü var

Hindistan'ın, işgal altındaki Gazze'de korkunç bir soykırım girişimi sürdüren İsrail'a roket ve patlayıcı ihraç ettiği ortaya çıktı. İsrail'in dün Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampındaki bir BM sığınağını bombalamasının ardından çekilen görüntüler, bölgeye fırlatılan roketlerin Hindistan'da üretildiğini ortaya koydu.

ROCKETİN ÜZERİNDE "MADE IN INDIA" YAZIYOR

İsrail'in 6 Haziran'da Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampında bulunan Birleşmiş Milletler sığınma evini bombalamasının ardından Quds News Network, İsrail savaş uçaklarından atılan bir füzenin kalıntılarının yer aldığı bir video yayınladı. Birbirine dolanmış parçaların arasında bir etikette açıkça "Made in India (Hindistan'da üretildi)" yazıyordu.

Stockholm merkezli düşünce kuruluşunda konvansiyonel silahların transferini araştıran Hussain, videonun daha fazla araştırma gerektirdiğini ancak Hindistan ile İsrail arasındaki işbirliğinin büyük bir kısmının füze üretimi, özellikle de Barak yüzeyi etrafında döndüğünün bilindiğini gözlemlediğini söyledi.

HİNDİSTAN'IN SİLAH SEVKİYATINI İSPANYA İFŞA ETMİŞTİ

Daha önce de İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa en güçlü muhalefet gösteren ülkelerin başında gelen İspanya, Madrid'in İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülkenin güneydoğusundaki Cartagena Limanı'na uğramasına izin vermemişti. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Marianne Danica gemisinin İsrail'e silah taşıdığı ve 21 Mayıs tarihinde Cartagena'ya uğramak için izin istediğini belirtmişti.

Al Jazeera'nin ortaya çkardğı belgelere göre, gemi Hindistan'dan yüklenen patlayıcıları içeriyordu ve Gazze Şeridi'nden yaklaşık 30 kilometre uzaktaki İsrail'in Aşdod limanına doğru gidiyordu. Deniz izleme siteleri, uçağın 2 Nisan'da güneydoğu Hindistan'daki Chennai'den ayrıldığını ve Yemen'deki Husilerin İsrail'in savaşına misilleme olarak gemilere saldırdığı Kızıldeniz'den geçmekten kaçınmak için Afrika'nın çevresini dolaştığını gösteriyor.

SEKİYATLARI GİZLİYORLAR

Bu yaşananlar, uzun süredir çatışmaların çözümünde askeri eylem üzerinden diyaloğu savunan bir ülke olan Hindistan'dan gelen silah parçalarının, Gazze'de aylardır devam eden savaş da dahil olmak üzere sessizce İsrail'e doğru ilerlediğini gösteren artan kanıtlara katkıda bulunuyor. Analistler, Hindistan'ın transferlerindeki şeffaflığın eksikliğinin, İsrail'e verdiği desteği gizleme çabası olarak yorumluyor.

ORTAK İHA FABRİKASI KURDULAR

Hindistan'ın İsrail ile işbirliği aslında daha önceye dayannıyor. Aralık 2018'de, Hintli çok uluslu Adani Defense & Aerospace ile İsrail'in Elbit Systems isimli şirketi, Haydarabad'da Adani Elbit İnsansız Hava Araçları Kompleksinin (İHA) açılışını yapmıştı. Tesis, yapılan ortak açıklamada, 9 bin metre yükseklikte 36 saate kadar uçabilen Hermes 900 Orta İrtifa Uzun Dayanıklılık İHA'sını İsrail dışında üreten ilk tesis olarak sunulmuştu.

Hindistan, bu yılın başlarında Hermes modeli temel alınarak geliştirilen ilk yerli orta irtifa uzun dayanıklı drone'u Drishti 10 Starliner'ı duyurdu.

SIPRI'ye göre fabrika şu anda İHA'ları üretiyor ve bunların sevkiyatı İsrail'e yapılıyor ancak Hindistan, bunların transferi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 37 binden fazla insanı öldüren Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşta sistematik olarak insansız hava araçları kullandığı biliniyor.