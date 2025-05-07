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 | Murat Makas

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

Hindistan-Pakistan hattındaki gerilimde korkulan oldu adeta savaş başladı. Birçok ülke savaşın seyrini merak ediyor. Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki askeri güç durumu en çok araştırılan konular arasında. İki ülke de nükleer güce sahip. İşte Hindistan-Pakistan arasındaki askeri güç dengesi....

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 09:49

Hindistan ve Pakistan arasındaki yüksek tansiyon sonucunda çatışmalar yaşanmaya başladı. Bölgesel gerilimler birçok ülkede endişeye neden olurken nükleer güce sahip iki ülkede çok sayıda patlama yaşandı. Hindistan, Pakistan’da terör altyapılarını hedef aldığını öne sürdü. Pakistan’dan yapılan açıklamada sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı ve 5 Hint savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan’ın füze saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pahalgam'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. İki ülke arasındaki güç dengesi merak ediliyor. Asya’da korkulan olurken gözler nükleer kozlara çevrildi. Hindistan ve Pakistan’ın askeri güçleri uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da aktif ordu personeli sayısı 1 milyon 455 bini aşıyor. Pakistan ordusunun ise 700 bin askeri olduğu belirtiliyor.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ASKERİ GÜÇ DENGELERİ

ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda dünyanın en güçlü orduları arasında Hindistan 4. sırada yer alıyor. Pakistan’ın ise listede bir dönem ilk 10’da olduğu açıklanmıştı. Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ile avantajlı konumda. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top yer alıyor.

NÜKLEER GÜÇ

Nükleer başlık olarak Hindistan’da 164, Pakistan’da 170 adet bulunuyor. Hindistan, "ilk kullanmama" doktrinini benimserken; Pakistan, "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisini uyguluyor.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

SAVAŞ UÇAKLARI VE DONANMA

Savaş uçağı sayısında Hindistan, Pakistan’a göre üstün. Hindistan’da 2080 savaş uçağı bulunuyor. Pakistan’da ise bu sayı 498. Hindistan Hava Kuvvetleri'nde daha çok MiG-29, çok rollü HAL Tejas, Fransız Mirage 2000, Dassault Rafale gibi savaş uçakları bulunuyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'nde ise F-16C/D, F-16A/B, JF-17, Mirage III, F-7P/PG gibi avcı uçakları bulunuyor. Ayrıca Pakistan, Türk savunma sanayisine yakın ilgi duyuyor. Pakistan'da Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA gibi askeri teknolojiler yer alıyor.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

Hindistan 4 bin 201 tanka sahipken Pakistan’da 2 bin 627 tank bulunuyor. Donanma gücü açısından Hindistan'ın 16 denizaltısı, 11 muhribi, 16 fırkateyni bulunuyor. 2 de uçak gemisi var. Pakistan ise 8 denizaltıya ve 10 fırkateyne sahip.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi
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Hindistan'ın nüfusu kaç?
1,438 milyar

Sıkça Sorulan Sorular

Pakistan'ın nüfusu kaç?
247,5 milyon
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