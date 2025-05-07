Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.