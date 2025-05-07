HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI
Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki saldırının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması iki ülke arasındaki gerilimi zirveye çıkardı. Sınırdaki silahlı çatışmalar, hava saldırısına dönüştü. Son bir haftadır birbirine karşılıklı gözdağı veren ülkelerden Hindistan, dün akşam, 'Sindoor Operasyonu' başlattığı bildirerek, Pakistan'a füze saldırısı gerçekleştirdi. İki ülkenin de nükleere sahip olması dünyayı tedirgin ederken birçok ülkeden itidal çağrısı geldi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/7/hindistan-pakistani-fuzelerle-hedef-aldi-hint-sava_202505071049.mp4
İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:
PAKİSTAN: HİÇBİR HİNT UÇAĞI HAVA SAHAMIZA GİREMEDİ
Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif Çaudri, hiçbir Hint uçağının Pakistan hava sahasına girişine izin verilmediğini ve Pakistan'a ait uçakların da Hint hava sahasına girmediğini açıkladı.
Çaudri, "Hiçbir zaman Hint uçaklarının Pakistan hava sahasına girişine müsaade edilmedi, aynı şekilde Pakistan uçakları da Hint hava sahasına girmedi" ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Pakistanlı üst düzey yetkililer, Başbakan Şahbaz Şerif liderliğinde Hindistan'a verilecek cevabı belirlemek için toplanırken, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline karşın acil durum ilan edildi.
HİNDİSTAN'IN ÖLÜMCÜL FÜZESİNİN ENKAZI
Hindistan'ın saldırılarının ardından Cammu Keşmir'e bağlı Pampore kenti çevresinde tanımlanamayan bir hava aracı enkazı bulundu.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/7/pakistanda-tanimlanamayan-hava-araci-enkazi-bulund_202505071016.mp4
HİNDİSTAN KÖYLERİ TAHLİYE EDİYOR
Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde yönetim, sivil halkın savunmasız bölgelerden tahliye edilmesi kararı aldı. Cammu Keşmir Vali Yardımcısı Manoj Sinha, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tahliye edilen vatandaşlara barınma, gıda ve tıbbi yardım sağlanacağını duyurdu.
HİDROELEKTRİK SANTRALİ VURULDU
Pakistan ordusu, Hindistan'ın çarşamba gecesi gerçekleştirdiği saldırılarda Keşmir sınırının Pakistan tarafındaki bir hidroelektrik santralinin hasar gördüğünü bildirdi.
HİNDİSTAN CAMİLERİ HEDEF ALDI
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Cami, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı. https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/7/pakistanda-tanimlanamayan-hava-araci-enkazi-bulund_202505071016.mp4
PAKİSTAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI
AFP, Hindistan'ın sınır bölgesindeki Keşmir'in Poonch kasabasında en az sekiz Hintlinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hintli maliye görevlisi Azhar Majid, ölümleri doğruladı.
PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yaralı sayısının 46’ya yükseldiği bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF) Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğü bilgisini paylaşan Chaudhry, "Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağın düşürüldüğü doğrulandı.
PAKİSTAN'DAN BM'YE BİLGİLENDİRME
Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın "açık saldırganlığı" hakkında bilgilendirdiği duyuruldu.
ABD'Lİ BAKANDAN BARIŞ ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti.
Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.
PAKİSTAN: 5 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu. Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.
İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN: SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
SPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.
Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
HİNDİSTAN'IN SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.
PAKİSTAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hindistan da, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattığını bildirdi.
HİNDİSTAN 'OPERASYONU' DUYURDU
Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" dedi.
HİNDİSTAN, PAKİSTAN'I FÜZELERLE HEDEF ALDI
Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.