Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay kameralara yansıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hindistan'da akıllara durgunluk veren anlar! Kafasına pala saplanan genç telefon kullanmaya devam etti Hindistan'ın Mumbai kentinde bir genç, başına saplanan palayla hastaneye başvurdu ve tedavi beklerken telefon kullanmaya devam etti. Genç, Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de palalı saldırıya uğradı. Başına saplanan palayla hastanede telefon kullanırken görüntülendi. Pala, gencin kafatasını delerek yaklaşık 4 santimetre içeri girdi. İlk değerlendirmelere göre belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediği belirtildi. Başındaki pala ameliyatla çıkarıldı.

Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu.

BAŞINA SAPLANAN PALAYLA TELEFON KULLANDI

Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

YAKLAŞIK 4 CM İÇERİ GİRDİ

Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.