Hindistan'da bir binada yangın felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Telangana eyaletinin Haydarabad kentinde bir binada yangın felaketi yaşandı. İlk belirlemelere göre, 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Haydarabad kentindeki bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybederken yaralılar hastaneye sevk edildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yetkililer, kısa devre sonucu çıktığından şüphelendikleri yangında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise X hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.