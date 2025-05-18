Hindistan'da yıldırım faciası! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Odisha eyaletinde yıldırım faciası meydana geldi. Yıldırım sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybetti belirtildi.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın Odisha eyaletinde yer alan altı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası yıldırım isabet etti. Yıldırım felaketi sonucu ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti.

Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), başta yıldırım olmak üzere şiddetli yağış ve fırtına olaylarının devam edeceğini bildirdi. Yetkililer tarafından halka sık sık alması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunuluyor.