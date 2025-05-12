Irak'ı kum fırtınası vurdu! Boğulma tehlikesi geçirenler hastaneye koştu

Irak’ın batısındaki Anbar kentinde etkili olan kum fırtınası, kentteki insanlara zor anlar yaşattı. Onlarca kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvururken trafikte yol almak zorlaştı. Kum fırtınalarının ülkeye günlük zararının 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Irak’ın batısındaki Anbar kentini kum fırtınası vurdu. Anbar İl Sağlık Müdürlüğü, kentin batısındaki ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle 27 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.



Anbar Trafik Müdürlüğü, sürücüleri görüş mesafesi konusunda uyararak, "Kentin birçok bölgesini etkisi altına alan fırtına nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde azaldı. Tüm sürücülerimize en üst düzeyde dikkatli ve temkinli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.



GÜNDE 1 MİLYON DOLAR ZARAR

Yeşil Irak Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu, kum fırtınalarının sağlık, tarım, ulaşım ve hizmet sektörlerine verdiği zarar nedeniyle Irak’a günde yaklaşık 1 milyon dolar kaybettirdiğini ifade etti.