Hindistan'da bir okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan merkezli The Hindu gazetesinin haberine göre, Racastan eyaletindeki bir okulun çatısının bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 öğrenci hayatını kaybederken, 28 öğrenci de yaralandı.

Ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan onlarca kişi, enkaz altında kalan çocukları kurtarmak için çalışmalara yardım etti.

BÖLGE HALKI, YÖNENTİMİ İHMALKARLIKLA SUÇLADI

Bölgedeki vatandaşlar, okul binasının durumunun yetkililere aktarıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını belirterek, idari yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.