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 | Berkay Alptekin

Hindistan'da bir okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir okulun çatısında çökme meydana geldi. Yaşanan olay sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:07

merkezli The Hindu gazetesinin haberine göre, Racastan eyaletindeki bir okulun çatısının bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu altında kalan 7 hayatını kaybederken, 28 öğrenci de yaralandı.

Ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan onlarca kişi, enkaz altında kalan çocukları kurtarmak için çalışmalara yardım etti.

Hindistan'da bir okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BÖLGE HALKI, YÖNENTİMİ İHMALKARLIKLA SUÇLADI

Bölgedeki vatandaşlar, okul binasının durumunun yetkililere aktarıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını belirterek, idari yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.

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