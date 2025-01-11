Hindistan'da içine su dolan kömür madeni çöktü! 4 ölü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:19
Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinde yer alan bir kömür madeninde facia meydana geldi. İçine su dolan madenin çöktüğü belirtilirken, 9 işçiden dördünün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hindistan merkezli haber ajansı NDTV'nin haberine göre, Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinde yer alan bir kömür madeninin çökmesi sonucu yetkililer açıklamalarda bulundu.
SU DOLMASI NEDENİYLE ÇÖKTÜ
Yetkililer, 9 işçinin mahsur kaldığı düşünülen madenden 4 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade ederken, madenin içine su dolması nedeniyle çöktüğü ve boşaltılmaya çalışıldığı belirtildi. Öte yandan, madende arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
Eyalet hükümeti yetkililerinden Kaushik Rai, 9 işçinin yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı