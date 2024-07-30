Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

30 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:25

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da bir yolcu treninin 18 vagonu raydan çıktı. Kazanın yolcu treniyle, yük treninin çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından 5 tren seferi iptal edilirken ve güzergahtaki 4 tren kısa süreli olarak durduruldu.

Demir yolu yetkilileri, yolcuların büyük bir kısmının otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüldüğünü ve farklı bir trenle seyahatlerine devam edeceklerini bildirdi.

TRENDE 16 VAGONUN 16'SINDA YOLCULAR VARDI

Raydan çıkan 18 vagonun 16'sının yolcu vagonu olduğunu söyleyen yetkililer, birinin güç vagonu diğerinin ise yiyeceklerin tutulduğu vagon olduğunu ifade etti.

Kaza anında trende bulunan Güney Doğu Demiryolları tren müdürü Mohammed Rehan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''Yerel saatle 03:39 sıralarında tren aniden sarsıldı. Makinistle konuştuktan sonra trenin raydan çıktığını anladık. Çok sayıda kişi yaralandı.''