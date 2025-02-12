Hindistan'da kaplan vahşeti! 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi paramparça etti

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Kodagu bölgesinde bir kaplanın 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdüğü belirlendi. K. Badaga köyünde gerçekleşen olayda, 18 yaşındaki Chetan'ın bir kaplan tarafından yarısı yenmiş cesedi köylüler tarafından bulundu.

24 saat geçmeden aynı kaplanın yine aynı aileden 75 yaşındaki Raju'ya saldırdığı ve cesedinin Chetan'ın vücudunun bulunduğu yerden 200 metre uzakta bulunduğu tespit edildi.

KAPLANI UYUTMAK İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Orman görevlilerinin köylerde devriye gezdiği ve veterinerlerin kaplanı uyutmak için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Bölge halkı, kaplanın sık sık köy çevresinde görüldüğünü ve evcil hayvanlara da saldırdığını ifade ederken, India Today'e konuşan Kongre Partisi lideri AS Ponnanna, "Bu kaplan saldırısında iki kişi hayatını kaybetti ancak bu saldırılar ilk kez olmuyor. Son birkaç ayda kaplan saldırılarında sekizden fazla kişi öldü. Eyalet hükümeti veya bölge yetkililerinin bu sorunu çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığı görülüyor. Bu insanlar ihmalden ötürü hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.