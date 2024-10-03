Hindistan'da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! İçler acısı hali gündem oldu

03 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:53

Hindistan'da bir mağarada 188 yaşında bir adam bulundu. Bir deri bir kemik kalan adamın içler acısı hali dikkat çekti. Tesadüf eseri bulunan adam hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı adamın mağaradan çıkarılma görüntüleri ise gündem oldu.

Hindistan'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Tesadüfen bir mağarada bulunan yaşlı adamın halini görenler gözlerine inanamadı. Kimlik tespiti yapılan adamın yaşının 188 olduğu iddia edildi.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ

Yetkililer tarafından mağaradan güçlükle çıkarılan adamın perişan hali dikkat çekti. Yürümekte dahi güçlük çeken adam yetersiz beslenmeden ve bakımsızlıktan dolayı bir deri bir kemik kalmıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saçı sakalı birbirine giren ve üzerinde kıyafet bile bulunmayan adamın mağaradan çıkarılma anları sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı adamın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.