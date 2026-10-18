Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:10

Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı

Hindistan’da ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şoför ve bir hayran yaralanırken Shroff saldırıdan yara almadan kurtuldu. Shroff’un ünlü oyuncu Salman Khan ile ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:10

Hindistan’ın kentindeki Juhu bölgesinde ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hindistan'ın Mumbai kentinde ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoförü ve bir hayranı yaralandı.
Saldırının, Shroff'un Juhu bölgesindeki bir doğum günü kutlamasından ayrıldığı sırada gerçekleştiği bildirildi.
Polis, kaçış güzergahları belirlenen 3 saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
Hint basınında Shroff'un, Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alınmış olabileceği öne sürüldü.
Salman Khan, 1998'deki bir av olayı nedeniyle Lawrence Bishnoi Çetesi'nin hedefi haline gelmiş ve Nisan 2024'te evinin önüne ateş açılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

DOĞUM GÜNÜNDEN DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoför ve bir hayran yaralandı. Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü kutlamasına katılmak için bölgede olduğunu ve ayrıldığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı. 

Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı

3 SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçış güzergahları tespit edilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken, Hint basınında yer alan haberlerde Shroff’un ünlü oyuncu Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı

SALMAN KHAN ÇETENİN HEDEFİ OLMUŞTU

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılındaki bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi’nin hedefi haline gelmiş ve Khan ile iş yapanlar çete tarafından tehdit edilmişti. 

Khan'ın Mumbai’deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde 2024 Nisan’da motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rahibin kafasına haç düştü, korkunç kazada hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'da eylemler kontrolden çıktı! Macron'dan sert tepki: Yağmacılar bedelini ödeyecek
ETİKETLER
#mumbai
#Tiger Shroff
#Juhu
#Salman Khan
#Lawrence Bishnoi Çetesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.