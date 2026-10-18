Hindistan’ın Mumbai kentindeki Juhu bölgesinde ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Hindistan'da oyuncu Tiger Shroff’un aracına silahlı saldırı Hindistan'ın Mumbai kentinde ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoförü ve bir hayranı yaralandı. Saldırının, Shroff'un Juhu bölgesindeki bir doğum günü kutlamasından ayrıldığı sırada gerçekleştiği bildirildi. Polis, kaçış güzergahları belirlenen 3 saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Hint basınında Shroff'un, Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alınmış olabileceği öne sürüldü. Salman Khan, 1998'deki bir av olayı nedeniyle Lawrence Bishnoi Çetesi'nin hedefi haline gelmiş ve Nisan 2024'te evinin önüne ateş açılmıştı.

DOĞUM GÜNÜNDEN DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoför ve bir hayran yaralandı. Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü kutlamasına katılmak için bölgede olduğunu ve ayrıldığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı.

3 SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçış güzergahları tespit edilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken, Hint basınında yer alan haberlerde Shroff’un ünlü oyuncu Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALMAN KHAN ÇETENİN HEDEFİ OLMUŞTU

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılındaki bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi’nin hedefi haline gelmiş ve Khan ile iş yapanlar çete tarafından tehdit edilmişti.

Khan'ın Mumbai’deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde 2024 Nisan’da motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.