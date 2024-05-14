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Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 May 2024 08:55 - Güncelleme : 14 May 2024 08:59

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası felaketi beraberinde getirdi. Fırtınadan etkilenerek düşen reklam panosunun altında kalan çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir reklam panosu akaryakıt istasyonunun üzerine düştü.

Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

OLAYDA ÖLENLERİN AİLELERİNE MADDİ DESTEK

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 4. Resim

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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