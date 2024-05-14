Hindistan'da tonlarca ağırlıktaki reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 May 2024 08:55 - Güncelleme : 14 May 2024 08:59
Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası felaketi beraberinde getirdi. Fırtınadan etkilenerek düşen reklam panosunun altında kalan çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir reklam panosu akaryakıt istasyonunun üzerine düştü.
Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
OLAYDA ÖLENLERİN AİLELERİNE MADDİ DESTEK
Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı