18°
 Berkay Alptekin

Hindistan'daki şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var

Hindistan'da şiddetli yağışlar toprak kayması ve sellere neden oldu. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu belirtildi.

06.10.2025
10:32
06.10.2025
10:35

'da yer alan Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yaşanan yağışlar sonrası Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını belirtti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı ve sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan'daki şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darjeeling bölgesinde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.

ETİKETLER
#yağış
#toprak kayması
#hindistan
#yağmur
#kurtarma
#sel
#felaket
#Batı Bengal
#Batı Bengal
#Dünya
