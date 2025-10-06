Hindistan'daki şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var

Hindistan'da yer alan Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yaşanan yağışlar sonrası Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını belirtti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darjeeling bölgesinde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.