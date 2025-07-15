Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Hindistan'daki uçak kazasının ardından Boeing'lere denetim: Yakıt anahtarları inceleniyor

Hindistan'da 260 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verildi. Asya'da da bazı hava yolu şirketleri de benzer denetimlere başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hindistan'daki uçak kazasının ardından Boeing'lere denetim: Yakıt anahtarları inceleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:47

Hindistan’da geçen ay meydana gelen yolcu uçağı kazasının ardından Boeing 787 ve 737 tipi uçakların anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilirken, Asya'da bazı hava yolu şirketleri de benzer denetimlere başladı.

Hindistan'daki uçak kazasının ardından Boeing'lere denetim: Yakıt anahtarları inceleniyor

BBC'nin haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGCA) kararı sonrası , Japonya ve Singapur'un hava yolu şirketleri de Boeing uçaklarına yönelik süreci başlattı.

DENETİMLER BAŞLADI

Güney Kore’nin ulusal hava yolu firması Korean Air, yakıt anahtarları denetimlerine başladığını ve gerektiğinde ek tedbirler alınacağını açıkladı.

Japan Airlines (JAL) ise 2018’den bu yana düzenli olarak yakıt anahtarlarını kontrol ettiğini ve uçuş sırasında hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Hindistan'daki uçak kazasının ardından Boeing'lere denetim: Yakıt anahtarları inceleniyor

Singapore Airlines da filosundaki tüm 787 tipi uçaklarda önleyici kontrolleri tamamladığını, bünyesindeki iştirak şirketi Scoot'un uçaklarının da denetlendiğini duyurdu.

Hindistan'da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilmişti.

Hindistan'daki uçak kazasının ardından Boeing'lere denetim: Yakıt anahtarları inceleniyor

UÇAK KAZASINDA 260 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmek için havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşmüştü.

Kazada 260 kişi yaşamını yitirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'da 260 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası için skandal iddia
İngiltere'de uçak düştü: Yere çakılarak alev topuna döndü!
ETİKETLER
#güney kore
#uçak kazası
#hindistan
#denetim
#boeing 737
#yakıt
#Boeing 787
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.