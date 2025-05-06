Hindistan'dan Pakistan'a saldırı! Füzelerle vurdu

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimde Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın füzelerle Pakistan'ı hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hindistan'dan yapılan açıklamada ise saldırının Cemmu Keşmir'deki terör saldırısına karşılık olarak yapıldığı belirtildi.

Pakistan ile Hindistan arasında 22 Nisan'da Hindistan'da 26 turistin hayatını kaybettiği saldırıdan beridir süren gerilimde sonunda korkulan oldu. Hindistan, Pakistan'a hava saldırısı başlattı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.



Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hindistan tarafından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nun başlatıldığı ve hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığı bildirildi.

"HİNDİSTAN'IN 2 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK"

Pakistan güvenlik kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Pakistan, Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdü.

NE OLMUŞTU?



Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.