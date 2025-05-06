Pakistan'da çok az su kaldı! Başbakan Şerif, Hindistan'a ateş püskürdü

Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı rafa kaldırıp, Pakistan'a suyu kesmesinin ardından Başbakan Şahbaz Şerif sert çıktı. Pakistan halkı için 'kırmızı çizgi' uyarısı yapan Şerif, anlaşmanın 'koz olarak kullanılmasının' kabul edilemez olduğunu söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasında savaş çanları çalmaya devam ediyor. Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki saldırının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması üzerine, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışı neredeyse tamamen durdu. Nehirdeki akış saniyede yaklaşık 990 metreküp sudan dün saniyede yaklaşık 88 metreküp suya düştü.

''KOZ OLARAK KULLANIYORLAR, BU KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde bu konuya değindi. Şerif, Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takip eden süreçte Hindistan'ın takındığı "kışkırtıcı" tutumun, Güney Asya bölgesinde gerilimi artırdığını ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Şerif, delil sunulmadan ülkesinin saldırıyla ilişkilendirilmesine kesin dille karşı çıkarak saldırının araştırılması için uluslararası, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi yönündeki tekliflerini yineledi.

Yeni Delhi hükümetinin İndus Suları Anlaşması'nı kendilerine karşı "koz olarak kullanmasının" kabul edilemez olduğunu ifade eden Şerif, Hindistan'ın bu yaklaşımının, halkı için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'I BM'YE ŞİKAYET ETTİ

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Asya'daki mevcut güvenlik durumunu ve son gelişmeleri ele aldı.

BM'nin gerginliğin azaltılmasına yönelik süregelen çabalarını takdirle karşıladıklarını aktaran Şerif, saldırıya ilişkin bağımsız, şeffaf ve güvenilir inceleme yürütülmesi yönündeki tekliflerini Guterres'e tekrardan iletti.

Başbakan Şerif, Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılıklarına da vurgu yaptı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA SAVAŞ ÇANLARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın, askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"nı ihlal ederek İndus Nehri üzerinde herhangi bir yapı inşa etmesi halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Savunma Bakanı, suya yönelik herhangi bir müdahalenin açlık ve susuzluktan ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Asıf, "(Hindistan, İndus Nehri üzerinde) Herhangi bir yapı inşa etmeye kalkarsa Pakistan o yapıyı yok edecektir." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'IN NÜKLEER TEHDİDİ

Pakistan Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi ise Hindistan'ı nükleerle tehdit etti. Abbasi, ülkelerinin 130 nükleer savaş başlığının ''sadece Hindistan'a'' ayrıldığını söyledi. Abbasi, ''Eğer su tedarikini durduracaklarsa savaşa hazır olsunlar. Sahip olduğumuz askeri ekipman ve füzelerin amacı onları yalnızca göstermek değil. Nükleer silahlarımızı ülkemizin hangi bölgelerine yerleştirdiğimizi hiç kimse bilmiyor. Bir daha söyleyeceğim, bu balistik füzelerin hepsinin hedefi sizsiniz.'' ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'DAN FÜZELİ GÖZDAĞI

Hindistan donanması da uzun menzilli füze denemesi yaparak gözdağı verdi. Hindistan Donanmasının X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Donanmanın gemisavar füze atışı denemesi yaptığı bildirilen paylaşımda, "Hint Donanması, çatışmaya hazır şekilde, ülkenin denizcilik çıkarlarını her zaman ve her yerde korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca AFP'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Keşmir'de sivillerin hedef alındığı saldırıyı kınayarak kurbanların ailelerine "adaleti sağlamayı" vaat etti.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA PAHALGAM KRİZİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.