Son dakika | 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da bir ilk: Friedrich Merz başbakan olamadı

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, başbakanlık için parlamentoda gereken çoğunluğu sağlayamadı. Bu ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yaşandı.

Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, parlamento alt kanadında yapılan ilk oylamada çoğunluğu sağlayamadı. Bugün yapılması beklenen yemin töreninin ertelenmesi bekleniyor.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.​​​​​​​

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez göreve gelen bir şansölye ilk tur oylamada parlamento desteğini alamadı ve Berlin'in hükümet bölgesini kaosa sürükledi.

Öte yandan 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.