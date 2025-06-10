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 | Berrak Arıcan

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi! Gerilim yeniden tırmanıyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi yeniden tırmandıracak açıklama geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 'terör saldırılarıyla provoke edilmeleri' durumunda Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Pakistan'ı 'terörist eğitmekle' suçladı.

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Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi! Gerilim yeniden tırmanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:43

Hindistan ve Pakistan arasında tam sular durulmuşken Hintli Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın açıklamaları gerilimi yeniden tırmandıracak cinsten. Jaishankar, siyasi haber sitesi Politico'ya verdiği demeçte, geçen ay ülkesi ile Pakistan arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi! Gerilim yeniden tırmanıyor

PAKİSTAN'A 'TERÖRİST EĞİTME' SUÇLAMASI

Çatışmaların çıkmasına neden olan şartların değişmediğini ifade eden Jaishankar, Pakistan'ı "binlerce terörist eğitmekle" ve onları Hindistan'ın üzerine "salmakla" suçladı.

Jaishankar, Hindistan'ın, "terör saldırılarıyla provoke edilmesi" halinde Pakistan'daki "terör örgütlerine ve liderlerine" saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

Saldırı düzenleyecekleri hedeflerin nerede olduğunu gözetmeyeceklerini belirten Jaishankar, "Pakistan'ın içlerindelerse o zaman Pakistan'ın içlerine gireriz." ifadesini kullandı.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi! Gerilim yeniden tırmanıyor

Jaishankar, ayrıca geçen ay iki ülke arasında süren çatışmalar sırasında Hindistan'a ait bazı uçaklarının imha edildiğini inkar etmedi.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi! Gerilim yeniden tırmanıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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ETİKETLER
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#Politiker
#Dünya
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