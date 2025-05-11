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 | Berrak Arican

Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, 'askeri eylemlerin durdurulması' anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Pakistan ise iddiaları reddetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 09:28

Hindistan ve Pakistan arasında haftalardır süren gerilim ABD'nin araya girmesiyle ateşkesle sonuçlandı. Fakat Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son birkaç gündür devam eden askeri eylemlerin durdurulması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna "misillemede" bulunduğunu söyledi.

PAKİSTAN: İHLAL SÖZ KONUSU DEĞİL

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir." ifadesini kullanan Tarar, Pakistan halkının "Hindistan'a karşı kazandıkları zaferi" kutladığını söyledi.

Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

TRUMP ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin ara buluculuğunda gece boyu süren görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkesinin ara buluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

Pakistan ordusu Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan ve Pakistan neden anlaşamıyor?
Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana çözülemeyen bir mesele olan Keşmir'in hangi ülke toprakları içerisinde yer alması gerektiğine dair sorun, 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen varlığını koruyor.
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