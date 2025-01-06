Hırsızın kötü dil bilgisi banka soygununu engelledi! Polis her yerde arıyor

06 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:52

ABD'nin Colorado eyaletinde bir adam, banka soygunu amacıyla kasiyere bir not uzattı. Kasiyer kötü bir dil bilgisiyle yazılmış notu bir türlü okuyamayınca gözlük ve şapkayla kamufle olan adam sinirlenerek hızla bankadan kaçtı. Polis, başarısız soygun girişimcisinin peşinde.

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ABD'nin Colorado​ eyaletinde kahverengi kapüşonlu, yeşil şapkalı ve güneş gözlüğü takan bir adam bankaya girdi. Şüpheli adam doğrudan kasiyere doğru yöneldi ve bir not verdi. Fakat kasiyer, notta ne yazdığını bir türlü anlayamadı. Çünkü notu okumak nerdeyse imkansızdı. Kasiyer, notta ne yazdığını anlamaya çalışırken adam sinirlendi ve hızla bankadan kaçtı.

Olay esnasında giysisi, şapkası ve gözlüğüyle kamufle olan adam polis tarafından her yerde aranmaya başladı.

BENZER SOYGUN​ GİRİŞİMİ İLK DEĞİL

Öte yandan benzer bir olay 2021 yılında da Doğu Sussex'te bir bankayı soymaya çalışan bir İngiliz adamın başına gelmişti. İngiliz, kasiyere, ''Ekranınız elimdekileri durdurmayacak, sadece 10'ları ve 20'leri verin, müşterininkini düşünün" yazıyor gibi gözüküyordu fakat dil bilgisi anlaşılır değildi.

Minnesota'lı bir kadın ise araba çaldığını günlüğüne yazmıştı. Fakat memurlar soruşturma sırasında günlüğünü kanıt olarak sunduklarında bir şey bilmediğini söylemişti.