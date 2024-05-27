Hırsızlar ünlü oyuncuyu öldürdü!

27 May 2024 09:34 - Güncelleme : 27 May 2024 09:44

CZN Burak açtı ağzını yumdu gözünü: Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamıyorum

CZN Burak açtı ağzını yumdu gözünü: Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamıyorum

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir eğlence yerinden çıkan ünlü oyuncu Johnny Wactor, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada arabasının başında bazı insanlar gördü. Arabasının çekildiğini zanneden oyuncu, oradakilerle iletişime geçir konuşmaya çalıştığı sırada ise şüphelilerden biri silahını çıkarıp ateşledi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Wactor, acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerin ise olay yerinden bir araçla kaçtığı belirtildi.

''ÇOK ÖZEL BİRİYDİ''

2020 ile 2022 yılları arasında General Hospital'ın 164 bölümünde yer alan Brando Corbin karakterini canlandıran Wactor daha sonra birçok yapımda yer almıştı. Wactor'un ölümünden sonra dizinin yayınlandığı ABC kanalı sosyal medya platformu X'te, "Bütün General Hospital ailesi Wactor'un zamansız gidişinden dolayı çok üzgün. Çok özel biriydi ve onunla çalışmak çok keyifliydi" açıklamasını yaptı.