Aşk-ı Memnu dizisinin ünlü oyuncusundan üzen haber! Kanser tedavisi görüyordu

25 May 2024 00:14 - Güncelleme : 25 May 2024 00:15

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan Aş-ı Memnu dizisi, 2008-2010 yılları arasında televizyon ekranlarında reyting rekorları kırdı.

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu dizide Şayeste karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Fatma Karanfil, başarılı oyunculuğuyla Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetmişti.

HASTANEDEN ÜZEN HABER GELDİ

Ancak bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncudan akşam saatlerinde Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastazın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser hastası olan Karanfil'in tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Fatma Karanfil 3 Şubat 1952 tarihinde dünyaya geldi. Language and Culture Center'de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra'ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü. 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi.

Fatma Karanfil Yeşilçam'ın efsane yapımlarından olan Keloğlan'da Fatma karakterini canlandırmıştı.