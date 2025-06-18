Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Hırvatistan'dan İsrail'e sert tepki: Ülkeyi çete yönetiyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İran'a savaş açan İsrail'e sert tepki gösterdi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hırvatistan'dan İsrail'e sert tepki: Ülkeyi çete yönetiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 21:23

İran-İsrail arasındaki savaş Avrupa’da da büyük yankı uyandırdı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de düzenlenen bir kültürel etkinliğe katılımı sırasında İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Milanovic, "İsrail, onlarca yıldır olduğu gibi şu anda da nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu tamamen açık. Böyle bir devletle ve böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı" dedi.

Hırvatistan'dan İsrail'e sert tepki: Ülkeyi çete yönetiyor

KÜRESEL ÇATIŞMA İSTİYORLAR

İsrail'e ilişkin görüşünün Hırvat hükümetinden farklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Milanovic, "İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor. Ne yazık ki bunu yaparken Washington'ın desteğine sahip. Birileri, küresel bir çatışma çıkarmak istiyor. Bunu zorbalıkla, kurnazca ve ABD silahlarıyla yapıyor" ifadelerini kullandı. Milanovic, Hırvatistan'ın Filistin devletini tanıması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"100 YIL ÖNCE OLAN HOLOKOST'UN SORUMLULUĞU BANA AİT DEĞİL"

İsrail'in izlediği siyaset konusunda açık bir şekilde konuşulması gerektiğini vurgulayan Milanovic, "Çünkü bundan 100 yıl önce olan Holokost'un sorumluluğu bana ait değil. Bugünkü Hırvat siyasetinden kimseye de ait değil. Yani herhangi bir aşağılık kompleksiyle ya da tarihe ilişkin bir suçluluk hissiyle konuşmamız gerekmiyor. Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail'in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçlu" dedi.

Hırvatistan'dan İsrail'e sert tepki: Ülkeyi çete yönetiyor

Milanovic, "Bu konuda buradaki İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı ne derse desin, bu beni hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in özellikle Filistin'deki eylemlerini eleştirmiş ve artık İsrail'e sempati ile bakmadığını açık bir şekilde ifade etmişti. Milanovic, ikinci turu ocak ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 75 oranında rekor oyla kazanarak ikinci dönemi için yeniden seçilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi
İran, İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi! Savaşın 6. gününde ABD iddiası ortalığı karıştırdı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.