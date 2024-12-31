Hizbullah, İsrail'e saldırı için tarih verdi: Her şey çok farklı olacak

31 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:59

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, İsrail'e karşı tehditkar açıklamalarda bulundu. Komati, 60 günlük ateşkesin ardından 61. günde her şeyin çok farklı olacağını söyledi.

İsrail'in ihlallerine rağmen Lübnan ile ateşkes devam ediyor. İki ülke arasında suların durulmasına yetmeyen ateşkesin bitiminde ise şiddetli çatışmaların yeniden başlayacağının sinyali verildi. Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ateşkesin ardından İsrail için her şeyin çok farklı olacağını söyledi.

Komati, "İsrail ile 60 günlük ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmezse harekete geçeceğiz." dedi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A UYARI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı. Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.