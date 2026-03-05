Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının artmasının ardından Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından itibaren ilk kez açıklama yaptı. Kasım, İsrail-ABD saldırganlığına karşı koyacaklarını ve teslim olmayacaklarını ifade etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının önceden planlanmış olduğunu aktaran Kasım, "Saldırganlıkla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz, ne kadar fedakarlık gerekirse gereksin buna karşı koymak ve teslim olmamak. Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız. Saldırganlıkla mücadele edeceğiz, bu bizim için hayati bir savunmadır ve hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" dedi.
Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçleri ile çatışmaya girmişti.
Öte yandan Irak’ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.