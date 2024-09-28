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Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü, İran Hamaney için harekete geçti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:57
Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü, İran Hamaney için harekete geçti

Hizbullah lideri Nasrallah’ın ölüm haberi tüm dünyayı ayağa kaldırdı. İran’da geniş güvenlik önlemleri alınırken, dini lider Ali Hamaney güvenli bölgeye götürüldü.

İsrail ve Hizbullah​ arasında yaşanan gerginlikte son noktaya gelindi. İsrail ordusu, Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Hava saldırıları sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah​'ın da öldüğü duyuruldu. Bölgede en kritik ülkelerden birisi olan İran'da teyakkuza geçti.

Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü, İran Hamaney için harekete geçti - 1. Resim

İRAN KRİTİK BİR ADIM ATTI!

Yaşanan hava saldırıları ve Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü sonrasında İran'dan kritik bir adım geldi. Dini liderleri Ali Hamaney'i güvenli bölgeye götürdüklerini ileten güvenlik kaynakları, liderlerini her türlü saldırılardan koruyacaklarını ifade etti.

Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü, İran Hamaney için harekete geçti - 2. Resim

NASRALLAH'IN ÖLDÜĞÜ İDDİASI SONRASI HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA!

Hizbullah'tan Nasrallah'ın öldürülüp öldürülmediğiyle ilgili ilk açıklamada geldi. Yapılan açıklamada, "inkar etmiyoruz; ama doğrulayamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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