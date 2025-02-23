Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarından taciz uçuşu

İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihindeki suikast saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce insanın katıldığı cenaze töreni Camille Chamoun Şehir Stadyumu'nda gerçekleşirken İsrail yine rahat durmadı. İsrail savaş uçakları, tören sırasında alçak irtifada uçarak taciz uçuşları gerçekleştirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI STADYUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

İsrail savaş uçakları, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi Kamil Şamun Stadyumu'na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.

İSRAİL'E ÖLÜM

İsrail uçaklarının geçişinin ardından cenaze törenine katılanlar, "İsrail'e ölüm" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi. Cenaze töreni sırasında İsrail insansız hava araçlarının da Beyrut semalarında uçtuğu aktarılmıştı.

İSRAİLLİ BAKANDAN 'MESAJ' PAYLAŞIMI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yapmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "bir mesaj verdiklerini" kaydetti.

https://x.com/Israel_katz/status/1893631199580414423

LÜBNAN'A SALDIRI

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki bazı bölgelere Hizbullah'a ait hedefler tespit edildiği gerekçesiyle hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldığını kaydetmişti.