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 | Berrak Arican

Sözler tutulmadı! Hamas esirleri serbest bıraktı İsrail ise bahane sunup 'erteledik' dedi

İsrail ve Hamas arasındaki son rehine takasında kriz çıktı. Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bıraktı fakat İsrail, 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma sözünü yerine getirmedi. Sebep olarak ise Hamas'ın varılan anlaşmayı 'ihlal ettiğini' öne sürdü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 09:59

İsrail ve Hamas arasında 15 ayın ardından gelen ateşkes kapsamında esir takasları gerçekleşti. Fakat son turda esir krizi çıktı. Hamas, son turda 6 İsrailli esiri serbest bıraktı fakat İsrail sözünde durmadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği belirtilerek, gerekçe olarak "Hamas’ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gösterildi.

Hamas’ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının "Bir sonraki rehinelerin küçük düşürücü törenler olmadan serbest bırakılması garanti altına alınana dek" ertelendiği kaydedildi.

ESİR TAKASINA DAMGA VURAN ANLAR

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı.

Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen 3 esir, platforma çıkarıldı. Bu sırada esirlerden Omer Shem-Tov, yanında duran Hamas mensubunu alnından öptü. Törenin ardından Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail'in katliam saldırılarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
Gazze Şeridi’nde can kaybı, 48 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 7 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 329’a yükseldi.
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