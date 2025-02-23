Sözler tutulmadı! Hamas esirleri serbest bıraktı İsrail ise bahane sunup 'erteledik' dedi

İsrail ve Hamas arasındaki son rehine takasında kriz çıktı. Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bıraktı fakat İsrail, 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma sözünü yerine getirmedi. Sebep olarak ise Hamas'ın varılan anlaşmayı 'ihlal ettiğini' öne sürdü.