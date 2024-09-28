Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünde İran parmağı iddiası! İki gün önce uyarıldı: Seni ve grubunu sattı

28 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:45

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in hava saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Nasrallah'ın ölümünden sonra çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İki gün önce bir arap kanalında konuşan kişi Nasrallah'a seslenerek; 'İran seni ve grubunu sattı, vasiyetini yaz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın İsrail tarafından öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da gerilim hayli artmış durumda. İsrail, Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'a yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. Bu hava saldırıları sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ta hayatını kaybetti.

Nasrallah'ın ölümü İsrail tarafından doğrulanırken İran güvenlik kaynakları tarafından henüz doğrulanmadı. Hizbullah ise; İnkar etmiyoruz ama doğrulayamıyoruz' ifadelerini kullandı.

NASRALLAH ÖLMEDEN ÖNCE UYARILDI!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ölmeden iki gün önce açık bir şekilde uyarıldı. Al Arabiya TV kanalında yapılan bir programda konuşan kişi Nasrallah'a yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Vasiyetini yaz. İran seni ve grubunu sattı. Başına karşılık İran’ın ne anlaşma yaptığını bilsen her şey tersine döner.

Sana Kudüs’ü gösterenler seni sattı. Umarım çok geçmeden olanları görürsün…”