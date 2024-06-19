Hizbullah'ın hedefinde işgalci İsrail askerleri vardı: Kamikaze İHA'lar peş peşe havalandı

19 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:53

İsrail'in yoğun saldırıları bayramda da devam ediyor

İsrail'in yoğun saldırıları bayramda da devam ediyor

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail sınırındaki bir yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, bu saldırının, İsrail’in dün Lübnan’ın Burgaliye beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, Metula yerleşim bölgesinde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ifade edildi. Saldırı sonucunda hedefin tam isabet aldığı ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.