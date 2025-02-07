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Dünya
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 | Berrak Arican

Hızla yayılan Norovirüs dünyadaki yeni tehlike!

ABD'yi saran norovirüs şimdi de İngiltere'ye sıçradı. Mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açan norovirüs salgınına karşı uzmanlardan uyarılar geldi.

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Hızla yayılan Norovirüs dünyadaki yeni tehlike!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:13

ABD'de binlerce kişinin mide ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan norovirüs, İngiltere'ye de sıçradı. Hastanelerin dolup taşmasına neden olan yüzlerce kişide ishal, kusma gibi belirtiler görüldü.  Mide ve bağırsak iltihabına (gastroenterit) neden olan son derece bulaşıcı bir virüs olan norovirüs, dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Pall Mall Medical'dan Dr. Chun Tang, “Norovirüs, kontamine gıda, su, yüzeyler veya enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla kolayca yayılır” diyerek tehlikenin yayılma hızına dikkat çekiyor.

MİDE BULANTISI, İSHAL VE KUSMA

Norovirüs enfeksiyonunun yaygın belirtileri arasında mide bulantısı, ishal ve kusma bulunuyor. MedExpress'ten Dr. Ashwin Sharma, yayılma hızı oldukça yüksek olan virüs için “Bazı hastalarda ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları da görülebilir. Bu belirtiler şiddetli hale gelirse mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır” uyarısında bulundu.
Norovirüs herkesi etkileyebilir, ancak kapalı alanlarda daha hızlı yayılır. Dr. Tang, “Okullar, hastaneler ve huzurevleri gibi kalabalık ortamlarda yayılım hızı artar. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve küçük çocuklar daha büyük risk altındadır” diyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Norovirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu el hijyenine dikkat etmektir. Dr. Tang, “Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamanız çok önemli. El dezenfektanları norovirüse karşı yeterince etkili değildir” diye vurguluyor. Ayrıca, mutfak ve banyo yüzeylerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve taze gıdaların iyice yıkanması da önemli korunma adımları arasında.

Uzmanlar, norovirüs belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğini belirtiyor. Salgının yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması hayati önem taşıyor.

 

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