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 | Berrak Arıcan

Hızlı düşünen eş, 2 boz ayıya yem olmaktan hem eşini hem kendisini kurtardı

Kanada'da bir patikada bisiklet süren karı koca, 2 boz ayıya az kalsın av oluyorlardı. Bir anda yollarına çıkan ayılardan biri eşinin üzerine doğru gelince kadının bir anlık hamlesi hayatlarını kurtardı.

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Hızlı düşünen eş, 2 boz ayıya yem olmaktan hem eşini hem kendisini kurtardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:46

'da hafta sonu bir patika yolda bisiklet süren ikili, nehir kenarına doğru geldiklerinde az kalsın 2 ayıya av oluyorlardı. Ayılardan biri eşine doğru geldiğinde bağırdığını duyduğunu anlatan kadın, diğer ayının da kendisine doğru gelmeye başladığını söyledi. O esnada spreyine uzanıp, kocasına saldıran boz ayıya sıktığını söyleyen kadın, iki ayıyı da başarıyla uzaklaştırabildiğini anlattı. Yerel yetkililer, adamın ağır yaralandığını, acil müdahale ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını açıkladı.

Hızlı düşünen eş, 2 boz ayıya yem olmaktan hem eşini hem kendisini kurtardı

''DAVRANIŞLARI TAKDİRE ŞAYANDI''

COS Müfettişi Dave Webster, çiftin hazırlıklı olduğunu söylediği açıklamasında şunları söyledi:

''Yanlarında ayı spreyi vardı, erişilebilir durumda tutuyorlardı ve nasıl kullanılacağını biliyorlardı. Davranışları takdire şayandı ve ayı bölgesinde yaşayan herkesi benzer önlemler almaya çağırıyoruz.''

Hızlı düşünen eş, 2 boz ayıya yem olmaktan hem eşini hem kendisini kurtardı

AYILAR SAVUNMA İÇİN HAREKET ETTİ

Yetkililer ve etobur uzmanları, olay yerinde incelemeler yaptılar. Ayıların muhtemelen savunma amaçlı hareket ettiği sonucuna varıldı. Ayıların çifti takip ettiğine veya avladığına dair herhangi bir belirti yoktu.

New York Post'un haberine göre polis, bölgede arama yaptı fakat ayıların izine rastlanmadı. Yetkililer, 3 ana yolu kapatıp tuzaklar kurdu ancak hiçbir hayvan yakalanmadı. Ayıların kendini savunma amaçlı hareket ettiği anlaşıldığı için yaban hayatı yetkilileri onları takip etmemeye veya yerlerini değiştirmemeye karar verdi.

Yetkililer, ayı spreyinin ayı saldırılarına karşı kanıtlanmış, etkili bir caydırıcı olduğunu vurguladı.

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ETİKETLER
#saldırı
#kanada
#ayı
#Bisiklet Patika
#Ayı Spreyi
#Hayvan Enkaz
#Dünya
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