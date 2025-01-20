Hızlı trenin dışına tutunarak kilometrelerce yol gitti! Sebebi ise 'yok artık' dedirten cinsten

20 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:54

Almanya'nın Bavyera eyaletinde tren istasyonunda bir adam, 280 kilometre hızla giden trenin dışına tutunarak yolculuk yaptı. Trendeki bagajını bırakmak istemediğini söyleyen adam vagonların arasındaki bağlantı yerinde 32 km boyunca yolculuk yaptı ardından da gözaltına alındı.

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Almanya'nın Bavyera​ eyaletinde bir adam, saatte 280 kilometre hıza ulaşan hızlı trenin dış kısmında yolculuk yaptı. 40 yaşındaki Macar adam, peronda sigara içtiği sırada trenin kapılarının kapanmasıyla iki vagon arasındaki bağlantı kısmına atladı ve bu şekilde yolculuk yapmak zorunda kaldı.

VAGONLAR ARASINDA 32 KM

Adamı fark eden yolcular, yetkililere haber verdi. Tren​ kontrollü bir şekilde durdurulana kadar 32 kilometre boyunca kablolara tutunarak yolculuk yaptı ve hiç yara almadan trenden inmeyi başardı.

Tren durduktan sonra adam, Bavyera’nın Kinding kasabasında polis tarafından gözaltına alındı. Federal polis, kişinin hem geçerli bileti olmadığı için mali usulsüzlükle hem de tren seferlerini aksatmakla suçlandığını açıkladı.

ALMANYA'DA BU İLK DEĞİL!

Öte yandan Almanya'da benzer bir olayın 2017 yılında da yaşandığı ortaya çıktı. 59 yaşındaki bir adamın, Hannover-Bielefeld Ekspresi'nin dışına tutunarak 30 kilometre yolculuk yapmış ve yara almadan kurtulmuştu. Polis, benzer "hayati tehlike taşıyan saçmalıklardan" kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.