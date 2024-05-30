Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi

Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 14:39 - Güncelleme : 30 May 2024 14:49
Hollanda&#039;da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bomba paniği yaşandı. Bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, infilak etmemiş bomba bulundu. 

İngiltere, Almanya, Polonya gibi ülkelerde meydana gelen bomba paniği bu kez Hollanda'yı karıştırdı. Rotterdam'ın Claes de Vrieselaan bölgesinde bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. 

Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi - 1. Resim

BİN 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bombanın infilak etmemiş olması büyük bir korkuya neden oldu. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bin 100 kişi, evlerinden tahliye edildi.

Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi - 2. Resim

Bölgede yaşayanların tahliye edilmesinin ardından Savunma Patlayıcı Mühimmat İmha Servisi bombayı etkisiz hale getirerek kaldırma çalışmaları yürüttü.

Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...