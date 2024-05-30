Hollanda'da bomba paniği! Bin 100 kişi tahliye edildi

30 May 2024 14:39 - Güncelleme : 30 May 2024 14:49

İngiltere, Almanya, Polonya gibi ülkelerde meydana gelen bomba paniği bu kez Hollanda'yı karıştırdı. Rotterdam'ın Claes de Vrieselaan bölgesinde bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

BİN 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bombanın infilak etmemiş olması büyük bir korkuya neden oldu. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bin 100 kişi, evlerinden tahliye edildi.

Bölgede yaşayanların tahliye edilmesinin ardından Savunma Patlayıcı Mühimmat İmha Servisi bombayı etkisiz hale getirerek kaldırma çalışmaları yürüttü.