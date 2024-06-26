Hollanda'da büyük skandal! 12 yaşındaki kıza tecavüz ettiğini itiraf etmişti

26 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:43

Hollanda büyük bir skandalla çalkalanıyor.

Plaj voleybolcusu Steven van de Velde, on iki yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, önümüzdeki ay Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar'a katılmaya hak kazandı.

Steven van de Velde, Facebook'ta tanıştığı bir çocuğa karşı işlediği üç tecavüz suçunu kabul etmesinin ardından Mart 2016'da dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Francis Sheridan, 2016'daki mahkemede "Bu ülkeye gelmeden önce potansiyel bir Olimpiyat sporcusu olarak antrenman yapıyordun.

Ülkenizi temsil etme umutlarınız şimdi paramparça olmuş bir hayal olarak yatıyor."

12 AY YATIP ÇIKTI

Sözcü2nün haberine göre; Sadece 12 ay hapis cezasından sonra serbest bırakılan Van de Velde'nin Olimpiyat kariyerini rehabilite etmesine izin verildi. Bu ay Paris Oyunlarında Matthew Immers ile birlikte milli takımdaki yerini aldı. Bu karar spor dünyasında infiale neden oldu.