Hollandalılar tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor! Hijyen sıralamasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

13 Ocak 2025 14:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:20

Alman şirketi Statista, ülkelerin el yıkama alışkanlıklarını ortaya serdi. Birçok ülke el yıkama konusunda sınıfta kalırken Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti.

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Statista, ülkelerin el yıkama alışkanlıklarını inceledi, ortaya ilginç bir liste çıktı. Avrupalıların el yıkama alışkanlığı konusunda sınıfta kaldığı anlaşıldı. Hollandalıların yarısının tuvaleti kullandıktan sonra bile ellerini yıkamadıkları ortaya çıktı. İtalyanların ise yüzde 43'ü tuvalete gittikten sonra ellerini sabunla güzelce yıkamayı tercih etmiyor.

HOLLANDA'DA DURUM İÇLER ACISI

Hollanda ve İtalya'yı ise İspanya takip ediyor. İspanyolların yüzde 39'u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor. İspanyolların hemen peşinde ise Fransa var. Fransızların yüzde 38'i, Rusların ise yüzde 37'si ellerini yıkamıyor.

Bu Avrupa ülkelerine göre Polonyalılar daha temiz. Ülkede nüfusun yüzde 68'i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkıyor. Euronews'in haberine göre, Çekya ve Ukrayna'nın her ikisinin de nüfusunun yüzde 71'i, Bulgaristan nüfusunun ise yüzde 72'si ellerini yıkıyor.

KUZEYDE HİJYEN ARTIYOR

Listede bir sonraki sırada ise yüzde 73 ile İsviçre yer alıyor ve onu yüzde 74 ile İrlanda ve yüzde 75 ile İngiltere takip ediyor.

Finlandiya'da ise ülkenin dörtte biri tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor. Fakat yüzde 76'sı el hijyenine dikkat ediyor. Finleri ise yüzde 78 ile İsveç, Almanya ve İzlanda takip etti.

Sırbistan'da el yıkama oranı yüzde 83 iken Romanya'da yüzde 84 ve Kosova'da yüzde 85. Portekizliler için de bu oran aynı.

BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE ZİRVEDE

El hijyenini oldukça ciddiye aldığı anlaşılan iki ülke ise Bosna-Hersek ve Türkiye.

Türkiye'de tuvalete gittikten sonra el yıkama oranı yüzde 94.

Ancak Boşnaklar bunu bir adım öteye taşıyor: Bosna-Hersek'te nüfusun yüzde 96'sı tuvalete gittikten sonra ellerini güzelce sabunla ovalıyor.