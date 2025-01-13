Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu: Listede Türkiye'den bir yemek de var

13 Ocak 2025 13:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:38

Dünyanın en kötü yemekleri yorumlar ve puanlamalar sonucu belli oldu. Seyahat rehberi TasteAtlas’ta yer alan listede en kötü 100 yemek açıklandı. Listeye Türkiye'den de bir yemek girdi. İşte detaylar...

Dünyanın en garip tatları lezzet eleştirmenlerinin incelemeleri sonucu açıklandı. Yemekler hakkında yapılan yorumlar ve puanlamalar dünyanın en kötü 100 yemeğini belirledi. Seyahat rehberi TasteAtlas’ta yer alan listede kızarmış ipek böceklerinden (Hon mhai) kurbağa gözü salatasına, kızarmış örümcekten ördek başına birçok ülkeden yemek yer alıyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ YEMEKLERİ

Yemek kültürü ile binlerce turistin ilgi odağı olan Türkiye’den bir yemek listede yer aldı. Listede ilk 10’da Türkiye’den herhangi bir yemek yok. İşte dünyanın en kötü yemekleri…

1. Blodpalt / Finlandiya

Blodpalt, çavdar veya arpa unu ve hayvan kanıyla hazırlanan köftelerdir. Geleneksel olarak ren geyiği kanıyla yapılmış olsalar da, bugün çeşitli hayvanların kanını, farklı baharatları ve ara sıra patates püresini kullanan çok sayıda bölgesel çeşidi bulunmaktadır.

2. Bocadillo de Sardinas / İspanya

Bocadillo de sardinas, konserve sardalyaların dolgusuyla yapılan bir İspanyol sandviçidir. Sandviç genellikle İspanyol tarzı baget ile yapılır ancak ciabatta ekmeği veya tam buğday ekmeği gibi diğer ekmek türleri de kullanılabilir.

3. Calskrove / İsveç

Bu yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasından Tre Kronor restoranının bir icadıdır. Hamburgerlerle (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş bir calzone pizzasından oluşur.

4. Angulas A La Cazuela / İspanya

Angulas a la cazuela, Bask Bölgesi'nden gelen geleneksel bir İspanyol yemeğidir. Yemek genellikle nadir ve pahalı küçük yılan balıkları, sarımsak, acı biber gevreği, zeytinyağı ve tuzdan oluşan bir kombinasyonla yapılır. Sarımsak ve biber gevreği, bir cazuela'da (sığ toprak kap) zeytinyağında sotelenir.

5. Jellied Eels / İngiltere

Jöleli yılan balıkları, 18. yüzyıla dayanan geleneksel bir Cockney sokak yemeğidir. Başlangıçta, Thames Nehri'nde bol miktarda yerel yılan balığı bulunduğu için iyi bir yemek yapmanın ucuz ve kolay bir yoluydu.

6. Ramen Burger / Amerika

Ramen burger, iki kızarmış ramen erişte ekmeği arasına konulmuş bir et köftesinden oluşan bir hamburger çeşididir. Et köftesi genellikle shoyu sosu, roka ve yeşil soğanla kaplanır.

7. Chapalele / Şili

Chapalele, sadece iki ana malzemeyle (patates ve un) yapılan bir Şili ekmeğidir. Geleneksel olarak yemek hazırlamak için kullanılan bir çukur olan curanto'da buharda pişirildiği Chiloé Adası'ndan gelir.

8. Faves A La Catalana / İspanya

Faves a la Catalana, Katalonya'dan gelen geleneksel bir İspanyol yemeğidir. Yemek, biraz kan sosisi ile bakladan yapılır. Bu temel malzemelerin dışında, yemekte ayrıca pastırma, soğan, sarımsak, domates, beyaz şarap, zeytinyağı ve kırmızı biber bulunur.

9. Thorramatur / İzlanda

Thorramatur, her yıl ocak ortasından şubat ortasına kadar gerçekleşen İskandinav ayı borri'de ağırlıklı olarak tüketilen geleneksel İzlanda yemeklerinden oluşan bir seçkidir. Fermente köpek balığı eti, tütsülenmiş kuzu eti, mühürlenmiş kuzu başı, kan sosisleri ve çok daha fazlası gibi spesiyaliteleri içerir.

10. Kaeng Tai Pla / Tayland

Yemek, Güney Tayland'da ortaya çıkmıştır. Yemeğin tabanı tai pla (fermente balık bağırsakları) ve acı biber, galangal, karides ezmesi, zerdeçal, arpacık soğanı ve limon otundan oluşan baharatlı bir köri ezmesi ile hazırlanır.

TÜRKİYE 67. SIRADA

Türkiye’den ise kapuska yemeği 67’nci sırada listede bulunuyor. Sitede kapuska için “Kapuska, ana malzemesi lahana olan bir Türk yahnisi. Yahninin birçok çeşidi olduğu için etli, bulgurlu, pilavlı veya fasulyeli olmak üzere ek malzemelerle zenginleştirilebilir. Lahana genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle tamamen yumuşayana kadar haşlanır. Kapuska, temel haliyle fakirlerin yemeği olarak kabul edilir, ancak ek malzemelerle zenginleştirildiğinde gurme bir yemeğe dönüşebilir” ifadeleri yer alıyor.