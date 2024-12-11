Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

11 Aralık 2024 15:59 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:59

Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesi açıklandı. Kültür ve tarihi açıdan zengin olan ülkelerin yerel lezzetleri Taste Atlas sıralamasında değerlendirildi. En iyi mutfaklar listesinde Türkiye'nin sıralaması şaşırttı. İşte detaylar...

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Dünyanın en lezzetlileri listesine girdi: 'Türk makaronu' olarak biliniyor adını yetiştiği ilçeden alıyor

Kültürel mirası ve tarihiyle çok zengin olan ülkelerin kendine özgü lezzetleri araştırıldı. Gastronomi dünyasında ülkelerin mutfakları, yerel tatları önemli yer tutuyor. Taste Atlas sıralaması 2024-2025 yılında dünyanın en iyi 100 mutfağını belirledi.

Listeye Yunan, İtalyan ve Türk mutfakları gibi favori isimlerin yanı sıra, Portekiz ve Endonezya gibi lezzetleriyle yükselen mutfaklar da dahil oldu. İlk 15’teki sıralamada Türkiye’nin yeri merak edildi. İşte dünyanın en iyi mutfakları…

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI

1. Yunan Mutfağı: Listede ilk sırada yer alan Yunan mutfağı, zeytinyağlı yemekleri, taze otları ve deniz ürünleriyle öne çıkıyor. Özellikle souvlaki gibi yemekleri dünya çapında popüler.

2. İtalyan Mutfağı: İtalyan mutfağı, pizza, makarna ve risotto gibi lezzetlerle uluslararası arenada her zaman dikkat çekiyor ve en sevilen mutfaklardan biri olarak listenin ikinci sırasına yerleşiyor.

3. Meksika Mutfağı: Baharatlı ve renkli yemekleriyle bilinen Meksika mutfağında tacos, enchiladas ve guacamole öne çıkıyor.

4. İspanya Mutfağı: İspanyol mutfağı, paella, tapas ve gazpacho gibi özgün tatlarla dolu bir listeye sahip.

5. Portekiz Mutfağı: Deniz ürünleri ağırlıklı Portekiz mutfağında bacalhau ve pastéis de nata favori lezzetlerden.

6. Türk Mutfağı: Türk mutfağı, zengin kültürel mirasıyla altıncı sırada yer alıyor. Kebap, dolma, baklava ve mantı gibi yemekleri dünya çapında bilinirliğe sahip.

7. Endonezya Mutfağı: Egzotik baharatlarla zenginleşen Endonezya mutfağında nasi goreng ve satay dikkat çekiyor.

8. Fransız Mutfağı: Zarif ve sofistike lezzetleriyle tanınan Fransız mutfağı, kruvasan, boeuf bourguignon ve ratatouille ile ünlü.

9. Japon Mutfağı: Minimalist sunumuyla tanınan Japon mutfağının en bilinen yemekleri sushi, ramen ve tempura.

10. Çin Mutfağı: Dünyanın en eski mutfaklarından biri olan Çin mutfağı, pekin ördeği ve dim sum gibi tatlarla öne çıkıyor.

11. Polonya Mutfağı: Avrupa'nın kalbinden gelen Polonya mutfağında pierogi ve bigos sevilen yemeklerden.

12. Hindistan Mutfağı: Baharatlı yemekleriyle bilinen Hindistan mutfağında tikka masala ve biryani popüler.

13. Amerikan Mutfağı: Burger ve barbekü Amerikan mutfağının öne çıkan lezzetlerinden.

14. Peru Mutfağı: Ceviche gibi deniz ürünleri tabaklarıyla dikkat çeken Peru mutfağı, Latin Amerika mutfakları arasında öne çıkıyor.

15. Sırp Mutfağı: Balkan mutfakları arasından öne çıkan Sırp mutfağı, ćevapi gibi lezzetlerle listede yer buldu.