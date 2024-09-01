Meksika'da Türk mutfağı popülerlik kazandı! Bir restoranda bir ay boyunca Türk yemekleri servis edildi

01 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:54

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var

Meksika'da son yıllarda zengin Türk mutfağı popülerliğine popülerlik katmaya devam ediyor. Başkent Mexico City'de yer alan ünlü bir otel zincirine ait restoran bir ay boyunca Türk mutfağının lezzetli örnekleri servis edildi.

Bu yılın her ayında Akdeniz'deki farklı ülkelerin mutfaklarına ait yemeklerin sunulduğu restoranda, İtalya, Lübnan, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelerin ardından Ağustos ayında Türk yemeklerine yer verildi.

MENÜDE 5 FARKLI TÜRK YEMEĞİ YER ALDI

Lüks markaların ve restoranların yer aldığı Miguel Hidalgo semtindeki restoranın şefi tarafından Meksika kültürüne uygun seçilen 5 farklı Türk yemeği, menüye uyarlanarak dahil edildi. Menüye konulan hünkarbeğendi, lahmacun, balık ekmek, gözleme ve Adana kebap Meksikalılara tanıtıldı.

Yemeklerin yanı sıra Türk mutfağının ikonik sembollerinden biri olan Türk kahvesi de menüde yerini aldı. Türk geleneklerine uygun bir şekilde sıcak kumda pişirilen kahve, klasik sunumuyla servis edildi.

Tüm inceliklerini anlatarak Türk kahvesini hazırlayan şef Antonio, Türk kahvesinin UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edildiğini hatırlattı.

EN ÇOK TALEP GÖREN TÜRK YEMEĞİ MENÜDE KALICI OLACAK

Şef Ivan ise yaptığı açıklamada, “Orta Doğu'yu da içeren Akdeniz mutfağı konseptimizin amacı taze Meksika ürünlerinin kalitesiyle bu lezzetleri Meksika'ya getirmek. Meksika'daki yemekler Türkiye'dekilerle aynı değil, baş şefimiz özel bir Türk lezzeti sunuyor. Bunlar temel olarak Meksika dokunuşlu Türk lezzetleri” dedi.

Restoranda en çok talep gören Türk yemeklerinin kalıcı olarak menüde yer alması planlanıyor.