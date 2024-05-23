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Hortum ABD'nin bir eyaletini yerle bir etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 12:33 - Güncelleme : 23 May 2024 12:45

ABD'nin Iowa eyaletini altına üstüne getiren hortum, büyük bir yıkıma neden oldu. Hortumda 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. 

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Greenfiels kasabını hortum vurdu. Şehirde taş üzerinde taş bırakmayan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Hortum ABD'nin bir eyaletini yerle bir etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

''YIKIMI TARİF ETMEK ZOR''

Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada, "Bu yürek burkucu, korkunç. Yıkımı tarif etmek zor" ifadelerini kullandı. Vali Reynolds, Greenfield kasabasının büyük bir kısmının yerle bir olduğunu vurguladı.

Hortum ABD'nin bir eyaletini yerle bir etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü aktardı.

Hortum ABD'nin bir eyaletini yerle bir etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kasırga nedeniyle kasabadaki çok sayıda ev yıkılmış, ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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